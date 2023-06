Jessica Henwick "liebt die Bequemlichkeit", Filme streamen zu können.

Die 30-jährige Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle als Nymeria Sand in der HBO-Fantasyserie ‘Game of Thrones’ bekannt. Doch sie spielte auch an der Seite von Daniel Craig in dem 2022 erschienenen Netflix-Hit 'Glass Onion: A Knives Out Mystery’ - der den Rekord für den meistgestreamten Film in einer Woche brach, als er auf der Plattform veröffentlicht wurde - und Jessica erklärte, dass sie es zwar "liebt", ins Kino zu gehen, aber nicht wirklich das Haus verlassen möchte, um einen Film zu genießen.

Gegenüber ‘BANG Showbiz’ erklärte sie exklusiv: "Ich liebe das Kinoerlebnis, ich liebe es, ins Kino zu gehen, es hat etwas Unglaubliches, das es zu einem Ereignis macht. Und manche Filme gehören auch ins Kino. Aber ich finde es toll, was Netflix für diese Momente geschaffen hat, in denen man sagt: 'Ich will nicht aus dem Haus gehen! Ich möchte in meinem Pyjama bleiben.’ Und bequem ist es auch noch.’” Sie fügte hinzu: “Ich gehöre nicht zu den Leuten, die es hassen, dass das Streaming so überhand nimmt. Ich verstehe das vollkommen. Ich benutze es, ich streame. Ich streame wahrscheinlich jede Woche auf Netflix. Also, ja, ich liebe die Bequemlichkeit!"