気象庁によると、11日18:55頃、浦河沖を震源とするM6.2の地震があり、北海道千歳市・厚真町・浦河町で震度5弱の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：6月11日18:55頃n ・震源地 ：浦河沖(北緯42.5度、東経142.0度)n ・震源の深さ：約140kmn ・地震の規模：M6.2(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度5弱：石狩地方南部、胆振地方中東部、日高地方東部n ・震度4 ：石狩地方中部、渡島地方東部、空知地方南部、日高地方西部、日高地方中部、十勝地方中部、十勝地方南部、釧路地方中南部、青森県三八上北、青森県下北n ・震度3 ：石狩地方北部、後志地方北部、後志地方東部、空知地方中部、上川地方北部、上川地方南部、北見地方、胆振地方西部、十勝地方北部、根室地方北部、根室地方中部、根室地方南部、青森県津軽北部、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度5弱】n ・北海道 ：千歳市、厚真町、浦河町n 【震度4】n ・北海道 ：室蘭市、苫小牧市、安平町、むかわ町、札幌市北区、江別市、函館市、三笠市、南幌町、栗山町、平取町、新冠町、新ひだか町、帯広市、池田町、本別町、浦幌町、大樹町、釧路市、白糠町n ・青森県 ：階上町、むつ市、東通村n 【震度3】n ・北海道 ：恵庭市、北広島市、登別市、白老町、様似町、えりも町、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市南区、札幌市西区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市清田区、七飯町、鹿部町、森町、岩見沢市、美唄市、由仁町、長沼町、日高町、音更町、士幌町、清水町、芽室町、幕別町、豊頃町、中札内村、更別村、広尾町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、鶴居村、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、赤井川村、倶知安町、芦別市、剣淵町、中富良野町、南富良野町、占冠村、北見市、伊達市、洞爺湖町、上士幌町、鹿追町、新得町、足寄町、中標津町、標津町、別海町、根室市n ・青森県 ：八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町、南部町、大間町、風間浦村、佐井村、平内町、外ヶ浜町n ・岩手県 ：久慈市、普代村、野田村、盛岡市、軽米町