Lily-Rose Depp läuft mit ihrer Arbeit an ‚The Idol‘ Insiderberichten zufolge Gefahr, ausgenutzt zu werden.

Die 24-jährige Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis erregt mit ihrer Rolle in der schockierenden HBO-Show derzeit ziemliches Aufsehen. Lily-Rose verkörpert in der Serie eine junge Frau, die einen Nervenzusammenbruch erleidet und daraufhin vom Sektenführer Tedros, gespielt von The Weeknd, angeworben wird. The Weeknd trägt gemeinsam mit Sam Levinson außerdem die Verantwortung für die Produktion der Serie. Ein Hollywoodinsider behauptet nun in einem Interview mit ‚Page Six‘, dass der Part in ‚The Idol‘ kein wirklich guter Karriereschritt für die Nachwuchsschauspielerin gewesen sein könnte. „Lily muss beschützt werden, das ist das wichtigste“, stellt der Insider klar, „ganz abgesehen davon, ob ‚The Idol‘ eine gute Serie ist oder eigentlich eher Folterpornografie.“

Ein weiterer Produktionsmitarbeiter aus Hollywood erklärte im Gespräch mit ‚Page Six‘ zu dem Thema: „Sie ist noch so jung und beeinflussbar. Sie sagt, dass sie sich bestärkt fühlt, aber eigentlich haben zwei Männern [The Weeknd und Levinson] das Sagen.“ ‚The Idol‘ sorgte bei seiner Premiere für Bestürzung beim Publikum. Ein Zuschauer, der die zweite Folge der Serie vergangenen Monat in Cannes sah, erzählte ‚Page Six‘: „The zweite Episode ist fast noch schlimmer als die erste. Es gibt diese unschöne Szene, in der The Weeknds Rolle Jocelyn [Lilys Part] dazu auffordert, bestimmte Dinge zu tun und dann gibt es eine sehr grausame Sexszene. Es ist alles sehr pornografisch. Die meisten Zuschauer waren schockiert.“