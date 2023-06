Kristin Davis fühlt sich im Konflikt zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker machtlos.

Die 58-jährige Schauspielerin stand mit ihren beiden Kolleginnen lange Zeit für die Erfolgsshow ‚Sex and the City‘ vor der Kamera. In der Spinoff-Serie ‚And Just Like That‘ war Cattrall zunächst nicht mit von der Partie. Grund dafür sind anhaltende Differenzen zwischen der Samantha-Jones-Darstellerin und Parker. Davis erklärte nun in einem neuen Interview mit ‚Telegraph Magazine‘, dass sie den Konflikt gerne lösen würde, sich jedoch völlig machtlos fühle. „Man muss die Wünsche jedes einzelnen respektieren“, erklärt die Darstellerin der Charlotte Goldenblatt ihre Sicht der Dinge, „ich werde keine Energie darauf verschwenden. Ich kann niemanden verändern. Ich verstehe die Gefühle der Fans — sie sind aufgebracht. Ich wünschte ich könnte eine Lösung finden, aber das steht nicht in meiner Macht.“

Die Äußerungen machte Davis infolge der Bekanntgabe, dass Cattrall in der zweiten Staffel von ‚And Just Like That‘ einen Cameo-Auftritt als Samantha Jones haben soll. ‚Variety‘-Berichten zufolge wird der Hollywoodstar in einer kurzen Szene im Staffelfinale zu sehen sein. Die Dreharbeiten für Cattralls Clip sollen unabhängig von den anderen Darstellerinnen gefilmt worden sein.