Der Song-Katalog der Hollies wurde von BMG übernommen.

Die Aufnahmen der legendären 60er-Jahre-Gruppe aus ihrer „goldenen Periode in den USA“, darunter der Klassiker ‚Long Cool Woman (in a Black Dress)‘ aus dem Jahr 1972, sind heute im Besitz des Major-Labels.

The Hollies sagten darüber: „Die Geschichte von BMG als vertrauenswürdiger Hüter einiger der größten Werke der Musik stellt sicher, dass wir wissen, dass unsere Musik und unser Vermächtnis für kommende Generationen weiterleben werden.“ Thomas Scherer, President of Repertoire and Marketing bei BMG, New York und Los Angeles, fügte hinzu: „Die Hollies standen an der Spitze der ‚British Invasion‘ der sechziger Jahre und wir freuen uns, dass wir uns die Rechte an ihrer goldenen Zeit in den USA gesichert haben, darunter ‚Long Cool Woman (in a Black Dress)‘. Es ist uns eine Ehre, ihr fortwährendes kreatives Erbe zu repräsentieren.“

Die Rock and Roll Hall of Fame-Bewohner, die 2022 ihr 60-jähriges Jubiläum mit einem Live-Auftritt feierten, werden sich auf eine neue Tournee begeben, um den Meilenstein zu feiern. Der Ausflug mit den Originalmitgliedern Bobby Elliott und Tony Hicks beginnt am 16. September in Blackburn in der King George‘s Hall und endet am 9. November im Londoner Palladium. Neben Schlagzeuger Bobby und Leadgitarrist Tony gehören auch Leadsänger Peter Howarth, Bassist Ray Stiles, Keyboarder Ian Parker und Rhythmusgitarrist Steve Lauri zum Line-up. Die Fans können sich auf alle Hits freuen, darunter ‚Long Cool Woman (In a Black Dress)’, ‚The Air That I Breathe’, ‚He Ain’t Heavy, He’s My Brother’ und ‚Bus Stop’. Die Gruppe hat insgesamt 263 Wochen in den Top 40 in Großbritannien verbracht und ist seit ihrer Gründung im Jahr 1962 kontinuierlich aufgetreten.