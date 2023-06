Disney hat die nächsten drei ‚Avatar‘-Filme um ein Jahr verschoben und auch Marvel- und ‚Star Wars‘-Filme müssen warten.

‚Avatar 3‘ wird nun am 19. Dezember 2025 statt im Dezember 2024 veröffentlicht, während ‚Avatar 4‘ auf den 21. Dezember 2029 verschoben wurde. ‚Avatar 5‘ soll nun in achteinhalb Jahren, am 19. Dezember 2031, 22 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten ‚Avatar‘-Films im Jahr 2009 in die Kinos kommen.

‚Avatar‘-Produzent Jon Landau schrieb auf Twitter: „Jeder ‚Avatar‘-Film ist ein aufregendes, aber episches Unterfangen, das Zeit braucht, um das Qualitätsniveau zu erreichen, das wir als Filmemacher anstreben und das das Publikum erwartet. Das Team arbeitet hart und kann es kaum erwarten, das Publikum im Dezember 2025 wieder nach Pandora zu bringen.“

Disney hat die Gründe für die Verzögerungen nicht bestätigt. Aber laut ‚Variety‘ hat der anhaltende Streik der Writers Guild of America in den USA eine Rolle bei den Verschiebungen gespielt, ebenso wie Produktionsverzögerungen. Neben der Ankündigung mehrerer Verzögerungen hat Disney auch einen neuen ‚Star Wars‘-Film in seinen Zeitplan aufgenommen, der am 18. Dezember 2026 debütieren wird, und ein weiterer wird am 17. Dezember 2027 erscheinen. Ein ‚Star Wars‘-Film sollte am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen, der aber nun auf den 22. Mai 2026 verschoben wurde, was bedeutet, dass es 2026 innerhalb von sieben Monaten zwei ‚Star Wars‘-Kinostarts geben wird.

Disney hat außerdem einen neuen Live-Action-Film von ‚Moana‘ angekündigt, der am 27. Juni 2025 erscheinen wird. ‚Deadpool 3‘ wurde hingegen vom 8. November 2024 auf den 3. Mai 2024 vorgezogen. Darüber hinaus verschiebt sich der Marvel-Film ‚Captain America: Brave New World‘ vom 3. Mai 2024 auf den 26. Juli 2024, während ‚Thunderbolts‘ nun am 20. Dezember 2024 erscheinen wird. ‚Blade‘ wird am 14. Februar 2025 in die Kinos einziehen und ‚Fantastic Four‘ wird voraussichtlich am 2. Mai 2025 auf die große Leinwand kommen. Das ist der Monat, in dem auch ‚Avengers: The Kang Dynasty‘ veröffentlicht werden sollte, aber dieser Film wird nun stattdessen am 1. Mai 2026 erscheinen, anstelle von ‚Avengers: Secret Wars‘, der am 7. Mai 2027 in die Kinos kommt.