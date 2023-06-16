（大阪）堺市北区中百舌鳥町６丁付近で声かけ　６月１３日夕方

Published
2023/06/16 20:29 (JST)

大阪府警によると、１３日午後５時ごろ、堺市北区中百舌鳥町６丁付近の公園で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、小柄、青色Ｔシャツ）

■実行者の言動や状況
・女児に声をかけた。
・「ジャンケンしましょう」
・「ハイタッチしましょう」
・「何年生？」

■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道・大阪メトロ］、白鷺駅［南海］、白鷺小学校、中百舌鳥小学校、金岡南小学校など

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