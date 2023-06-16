大阪府警によると、１３日午後５時ごろ、堺市北区中百舌鳥町６丁付近の公園で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、小柄、青色Ｔシャツ）
■実行者の言動や状況
・女児に声をかけた。
・「ジャンケンしましょう」
・「ハイタッチしましょう」
・「何年生？」
■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道・大阪メトロ］、白鷺駅［南海］、白鷺小学校、中百舌鳥小学校、金岡南小学校など
大阪府警によると、１３日午後５時ごろ、堺市北区中百舌鳥町６丁付近の公園で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、小柄、青色Ｔシャツ）
■実行者の言動や状況
・女児に声をかけた。
・「ジャンケンしましょう」
・「ハイタッチしましょう」
・「何年生？」
■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道・大阪メトロ］、白鷺駅［南海］、白鷺小学校、中百舌鳥小学校、金岡南小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら