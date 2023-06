Sie zeigt sich von einer völlig neuen Seite! Als Tochter von Schauspieler Johnny Depp und Sängerin Vanessa Paradis wuchs Lily-Rose Depp quasi von Geburt an im Scheinwerferlicht auf.

Kein Wunder also, dass sie bereits in jungen Jahren ihre eigene Karriere startete und als Model unter anderem für Luxus-Marken wie Chanel posierte. Mittlerweile ist die 24-Jährige nicht nur in der Fashion-, sondern auch in der Filmwelt gut gebucht. Ob in Filmen wie 'Tusk' oder 'The King': Lily-Rose hat längst bewiesen, wie viel Talent in ihr steckt. Und auch in ihrem aktuellen Projekt, der US-Show 'The Idol' (exklusiv auf Sky Q und über WOW) gibt das Multitalent Vollgas. Im düsteren Erotik-Thriller, der gleichzeitig auch eine Art Showbusiness-Satire zu sein scheint, schlüpft die Prominente in die Rolle von Popstar Jocelyn, die nach einem Nervenzusammenbruch um jeden Preis ihren Status als sexy Weltstar verteidigen will. Im Interview mit 'Bang' verriet die 24-jährige Schauspielerin jetzt, dass sie sich mit der Gefühlswelt ihrer Serienrolle durchaus identifizieren kann: "Popstars und andere berühmte Persönlichkeiten werden ständig beobachtet und bewertet. Ich fand es umso interessanter, mit der Rolle genauer beleuchten zu können, was das mit der Psyche eines Menschen macht." Obwohl Depp bereits seit jungen Jahren in der Öffentlichkeit steht, scheint sie am Boden geblieben zu sein. Gegenüber 'Bang' verriet sie, was ihr Geheimnis ist: "Die Menschen, mit denen du dich umgibst, machen sehr viel aus. In der Serie umgibt sich Jocelyn mit den falschen Leuten und sie zweifelt ständig an deren Ehrlichkeit und Fürsorge. Diese Dynamik kann gefährlich sein. Ich habe deshalb schon immer darauf geachtet, mit wem ich abhänge. Im Leben sollte man sich mit guten Menschen umgeben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das bei mir der Fall ist."