兵庫県警によると、１７日午後４時５２分ごろ、神戸市中央区三宮町付近の商業施設で成人女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：不明）
■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、元町駅［ＪＲ・阪神］など
■その他
・兵庫県警は１８日、この人物を逮捕したと公表した。
兵庫県警によると、１７日午後４時５２分ごろ、神戸市中央区三宮町付近の商業施設で成人女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：不明）
■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、元町駅［ＪＲ・阪神］など
■その他
・兵庫県警は１８日、この人物を逮捕したと公表した。
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