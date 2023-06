Jon Hamm sollte 2014 anstelle von Ben Affleck in dem Thriller ‘Gone Girl – Das perfekte Opfer’ mitspielen.

Der 52-jährige Schauspieler hat verraten, dass er für die Rolle des Nick Dunne an der Seite von Rosamund Pike in David Finchers Film unterschrieben hatte, doch er musste das Projekt aufgrund von Terminüberschneidungen aufgeben, da er sich auf die Dreharbeiten zu seiner Hit-TV-Serie ‘Mad Men’ konzentrieren musste.

Während eines Auftritts in einer Episode von 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' erzählte Jon, dass er die Rolle in dem Film aufgegeben hat: "Ja [ich sollte es sein]. Ich war bis zum Schluss dabei. Ich sollte die Rolle spielen, aber wir mussten die weiteren Abenteuer von ['Mad Men'-Figur] Mr. Draper filmen." Jon scherzte jedoch, dass er für die Rolle besser geeignet war als Ben Affleck, da die Hauptfigur aus St. Louis stammte - derselben Stadt, in der der Schauspieler geboren wurde - während Affleck von der amerikanischen Ostküste stammt. Jon fügte hinzu: "Die Hauptfigur aus 'Gone Girl' kommt aus St. Louis, also waren sie begeistert, [mich] zu haben, so dass der arme Ben, ein Bostoner, eine Cardinals [Baseball]-Mütze tragen musste. Er war nicht sehr glücklich darüber."

Hamms neuestes Projekt ist eine Hauptrolle in einer Filmversion von 'Mean Girls: The Musical' - und er schwärmte von der Zusammenarbeit mit Tina Fey. Im Gespräch mit 'Entertainment Tonight' sagte Jon über seinen Co-Star: "Tina ist eine sehr selbstbewusste und fähige Schauspielerin, sie ist eine erstaunliche Person. Wir kennen uns jetzt schon sehr lange und ich glaube, wir respektieren das Talent und die Fähigkeiten des anderen und das, was wir mitbringen."