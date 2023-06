Léa Seydoux sagt, 'Keine Zeit zu sterben' wäre "im Ar***" gewesen, wenn die Nachricht von James Bonds Tod durchgesickert wäre.

Die Schauspielerin spielte in dem Film von 2021 die Hauptrolle an der Seite von Daniel Craig in seinem letzten Auftritt als 007 und die Kinobesucher waren fassungslos, als der Superspion am Ende des Films scheinbar getötet wurde - und Léa ist erstaunt, dass der große Spoiler so lange geheim gehalten wurde. Sie sagte dem Magazin 'Radio Times': "Oh ja, ich konnte es [niemandem] sagen. Ich war überrascht, dass es nicht durchgesickert ist. Denn wenn es das getan hätte, wären wir im Ar*** gewesen! Wenn das Geheimnis gelüftet wird ... Mein Gott! Vielleicht wussten es einige Leute, ich weiß es nicht. Aber ich war sehr überrascht [dass es nicht rauskam] - wir mussten das Geheimnis so lange für uns behalten."

Léa wurde durch ihre Rollen in den beiden Bond-Filmen 'Spectre' (2015) und 'Keine Zeit zu sterben' (2015) berühmt, aber sie betont, dass sich ihr Leben nicht wirklich verändert hat. Sie fügte hinzu: "Es hat sich nicht viel verändert. Ich muss sagen, weil es kein [hoher] Grad an Berühmtheit ist. Ich fahre mit der U-Bahn und so. Normalerweise trage ich kein Make-up. Ich kleide mich wie eine ganz normale Frau. Ich lebe in einer Gegend, in der man nicht wirklich etwas über das Kino weiß." Sie hat jedoch noch einen Ehrgeiz, den sie erfüllen möchte - sie möchte in einem Musical mitspielen. "Vielleicht wird das Singen und Tanzen das nächste sein. Ich würde gerne ein Musical machen", so Seydoux.

Als nächstes wird sie in dem französischen Liebesdrama 'One Fine Morning' zu sehen sein, während ihr großer Blockbuster 'Dune: Part Two' noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll.