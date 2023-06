Kelly Clarkson "liebt" es, Therapiesitzungen zu besuchen.

Die 41-jährige Sängerin hat verraten, dass sie schon vor ihrer Trennung von Brandon Blackstock eine Therapie besucht hat und sie glaubt, dass es ihr sehr gut getan hat.

Kelly, die von 2013 bis 2021 mit Brandon verheiratet war, erzählte 'ET Canada': "Ich habe es regelmäßig gemacht. Ich liebe es. Ich habe damit angefangen, als ich verheiratet war, weil ich offensichtlich Schwierigkeiten hatte und ... nicht nur in Bezug auf die Beziehung, sondern ganz allgemein, ich habe nie eine regelmäßige Therapie oder so etwas gemacht. Normalerweise ist das Schreiben therapeutisch für mich, und ich habe einen wirklich tollen Freundeskreis, so dass ich das Gefühl habe, einen guten Zuhörer zu haben, an dem ich meine Gedanken und Gefühle oder was auch immer abprallen lassen kann. Aber es war wirklich ein guter Wendepunkt für mich." Über die Therapeuten kann sie nur schwärmen: "Sie geben einem so viele Werkzeuge an die Hand, mit denen man bestimmte Situationen meistern kann, und man hat auch jemanden außerhalb seines Freundeskreises, der nichts weiß, sondern nur weiß, was im Moment passiert. Und das war wirklich hilfreich."

Kelly - deren neues Album 'Chemistry' heißt - glaubt, dass sie am kreativsten ist, wenn sie "etwas durchmacht". In Bezug auf ihre kreativen Inspirationen fügte sie hinzu: "Ich sage immer, dass die besten Kunstwerke der Menschen, egal ob sie Bildhauer, Maler, Schriftsteller oder was auch immer sind, normalerweise nach einer schweren Zeit entstehen, weil sie dann alles so intensiv empfinden ... der Künstler, richtig?"