◇益城町役場（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇熊本市西部ガス熊本（午前9時半～同11時半）
◇同SYSKEN（午後1時～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「困っています」
O型「困っています」
B型「心配です」
AB型「心配です」
＝6月15日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇益城町役場（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇熊本市西部ガス熊本（午前9時半～同11時半）
◇同SYSKEN（午後1時～同3時半）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「困っています」
O型「困っています」
B型「心配です」
AB型「心配です」
＝6月15日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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