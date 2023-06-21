◇熊本市南九州マツダ南高江店（午前9時半～同11時15分）

◇同九州記念病院・出水校区献血推進協議会（午後1時～同4時）

◇人吉市役所・人吉中央ロータリークラブ・人吉地区法人会（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「困っています」

O型「困っています」

B型「心配です」

AB型「心配です」

＝6月15日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ