◇熊本市南九州マツダ南高江店（午前9時半～同11時15分）
◇同九州記念病院・出水校区献血推進協議会（午後1時～同4時）
◇人吉市役所・人吉中央ロータリークラブ・人吉地区法人会（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「困っています」
O型「困っています」
B型「心配です」
AB型「心配です」
＝6月15日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇熊本市南九州マツダ南高江店（午前9時半～同11時15分）
◇同九州記念病院・出水校区献血推進協議会（午後1時～同4時）
◇人吉市役所・人吉中央ロータリークラブ・人吉地区法人会（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「困っています」
O型「困っています」
B型「心配です」
AB型「心配です」
＝6月15日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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