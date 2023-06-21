【23日の献血】熊本市南九州マツダ南高江店など

Published
2023/06/22 06:05 (JST)

　◇熊本市南九州マツダ南高江店（午前9時半～同11時15分）

　◇同九州記念病院・出水校区献血推進協議会（午後1時～同4時）

　◇人吉市役所・人吉中央ロータリークラブ・人吉地区法人会（午前10時～正午・午後1時15分～同4時）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「困っています」

　O型「困っています」

　B型「心配です」

　AB型「心配です」

　＝6月15日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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