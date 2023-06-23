池田正治氏

西海みずき信用組合（佐世保市）は22日、総代会と理事会を開き、任期満了に伴う役員人事で、陣内純英理事長（67）の後任に、常勤理事本店長の池田正治氏（56）を選出した。同日付で就任。任期は2年。

池田氏は佐世保市出身、神戸学院大卒。1991年に同信組の前身の一つ佐世保中央信用組合に入り、2019年に西海みずき信組の本店長、22年に理事に就任した。

陣内氏は同信組が発足した18年から3期5年半、理事長を務めた。同日付で退任した。

22年度決算は、売上高に相当する経常収益が9億4500万円で、前期から1700万円の増加。経常利益は1億9100万円で、前期比9600万円増。当期純利益は前期比4900万円増の8600万円で、増収増益となった。貸出金利、預け金利の増加、人件、物件費の減少などが要因。