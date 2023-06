Berichten zufolge brach König Charles in Tränen aus, als er sah, wie ein Pferd, das er von der verstorbenen Königin geerbt hatte, in Royal Ascot einen Schocksieg von 50.000 Pfund erzielte.

Der 74-jährige Royal, der am Donnerstag (22. Juni) mit seiner Frau Queen Camilla (75) am dritten Tag des jährlichen Pferderennens in Berkshire, Südostengland, teilnahm, brach in der Royal Box in Jubel aus, als das Paar zusah, wie der 18:1-Außenseiter Desert Hero zum Sieg rannte und den Jackpot in den King George V Stakes knackte.

Zara Tindall (42) die Enkelin der verstorbenen Queen, die ebenfalls am Rennen teilnahm, sagte über die Monarchin, die im September im Alter von 96 Jahren starb: „Stellen Sie sich vor, wie stolz unsere Großmutter, die Queen, gewesen wäre. Es war unglaublich, einen Sieger für Charles und Camilla zu haben und diesen Traum am Leben zu erhalten. Es ist eine neue Aufregung. Wie all die Besitzer, die hierherkommen und ein Pferd hier haben, die diesen Traum, diese Hoffnung haben und ihn dann erfüllen, ist unglaublich. Die Pferde sind hier das Hauptspiel, deshalb engagieren wir uns und lieben sie und den Wettkampf, das Adrenalin... Es ist unbeschreiblich!“

Es wurde berichtet, dass der Sieg des Königs die Buchmacher 1 Million Pfund kostete, da die Spieler sich beeilten, das Pferd zu unterstützen. Charles wurde mit Jockey Tom Marquand im Siegergehege lachend und scherzend gesehen und soll so emotional geworden sein, dass er die Trophäe fallen ließ. Der Sieg kommt auf den Tag genau 10 Jahre, seit seine verstorbene Mutter ihren größten Sieg feierte und 2013 mit dem Pferd Estimate den Gold Cup gewann.