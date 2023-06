Tom Cruise sagt, die Zeit "bleibt stehen", wenn er seine waghalsigen Filmstunts dreht.

Der 60-jährige Schauspieler ist dafür bekannt, dass er so viele seiner eigenen Actionszenen wie möglich filmt, egal wie hoch das Risiko ist.

In 'Mission Impossible - Dead Reckoning Part One' setzt er diese Tradition fort, wobei er in einer Sequenz sogar einen Messerkampf auf einem rasenden Zug austrägt. Und am ersten Drehtag stürzte sich Cruise mit einem Motorrad von einem norwegischen Berg, bevor er mit einem Fallschirm abspringt - eine Szene, für die acht Takes nötig waren, um die perfekte Aufnahme zu machen. Die Hollywood-Legende gibt zu, dass die Zeit für ihn gleichzeitig "kurz und lang" wird, wenn das Adrenalin während der Stunts durch seinen Körper zu fließen beginnt. Im Gespräch mit den Reportern bei der London-Premiere von 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' am Donnerstagabend (22. Juni), sagte er: "Wenn ich trainiere, passiert so viel und die Zeit dehnt sich aus. Wenn ich falle, fühlen sich diese sechs Sekunden kurz und lang an."

Es ist Cruises siebter Einsatz als IMF-Agent Ethan Hunt und ein Großteil des Films wurde in Großbritannien gedreht. Und der 'Top Gun'-Star verrät, dass er viele Ideen für zukünftige Stunts in der Serie hat, die er in London drehen möchte. Er sagte: "Ich sehe mir hier Gebäude an und denke, ich könnte auf dieses Gebäude klettern! Wo fange ich nur an! Ich wollte schon immer um die Welt reisen und mit verschiedenen Kulturen arbeiten und sie feiern, und 'Mission: Impossible' ermöglicht mir genau das. Es ist ein wunderbares Privileg, das tun zu können."

Auf dem roten Teppich waren auch seine Co-Stars Pom Klementieff, Simon Pegg, Rebecca Ferguson und Cary Elwes zu sehen. Regie führte Christopher McQuarrie, der mit Cruise auch bei dem Kassenschlager 'Top Gun: Maverick' zusammenarbeitete.