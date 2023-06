Harry Styles will einen Song mit Roy Stride von Scouting for Girls aufnehmen.

Der ‚She‘s So Lovely‘-Hitmacher schrieb früher Tracks für die alte Band des ‚Watermelon Sugar‘-Sängers, One Direction, und obwohl er nicht glaubte, dass sich der Pop-Superstar an ihn erinnern würde, als sich ihre Wege kürzlich kreuzten, war er erfreut, als Harry vorschlug, dass sie wieder zusammenarbeiten.

Roy erzählte dem ‚Heat‘-Magazin: „Ich habe früher mit Bands wie One Direction und 5 Seconds of Summer rumgehangen, weil ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, um einige Songs für ihre Alben zu schreiben. Die Leute würden sich freuen zu wissen, dass sie immer eine absolute Freude waren. Ich habe Harry Styles vor ein paar Jahren in einem Restaurant in L.A. getroffen. Ich ging davon aus, dass er sich nicht an mich erinnern würde, also ging ich nicht rüber, aber er kam tatsächlich auf mich zu und sagte, wir sollten wieder zusammen ins Studio gehen.“

Auf dem Höhepunkt des Charterfolgs seiner eigenen Band dachte Roy nicht, dass sie es „verdient“ hätten. Er sagte: „Ich habe immer darüber nachgedacht, wie wenig wir all den Erfolg verdient haben, den wir hatten. Es gehört so viel Glück dazu, es in der Musikindustrie zu schaffen, und das ist nicht immer fair.“ Aber jetzt glaubt der Sänger, dass die sozialen Medien es für jeden aufstrebenden Musiker viel einfacher gemacht haben, eine Plattform zu haben. Er sagte: „Jetzt würde ich meinem jüngeren Ich sagen, dass jeder Musik machen kann. Ja, ich habe jetzt ein schönes, glänzendes Studio, aber ich könnte das alles mit einem Laptop machen. Soziale Medien haben Musik für alle zugänglicher und damit besser gemacht – man muss also wirklich hart arbeiten, um wirklich gute Musik zu machen.“