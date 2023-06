Sir Elton John beharrt darauf, dass er keine weitere amerikanische Residenz machen wird.

Der 76-jährige Sänger wird die Auftritte nicht ganz aufgeben, wenn seine dreijährige ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour in diesem Sommer zu Ende geht, weil er daran interessiert ist, an einem Veranstaltungsort zu leben, aber er hat geschworen, dass dieser Ort zu gegebener Zeit nicht in den USA sein wird.

Er sagte dem Magazin ‚Radio Times‘: „Als ich die Abschiedstournee ankündigte, sagte ich, dass ich vielleicht eine Residenz machen würde, wie Kate Bush es 2014 in Hammersmith getan hat. Aber nicht in Amerika. Ich werde das nie in Amerika machen. Aber das ist langfristig. Ich will nicht an die Bühne denken – ich stehe seit meinem 17. Lebensjahr auf der Bühne.“

Der freimütige Star ist sehr besorgt über das politische Klima in den USA. Er sagte: „In Amerika geht alles schief. Es gibt Gewalt, diskriminierende Gesetze, die in Florida erlassen wurden, die schändlich sind. Es gibt jetzt ein Gesetz, dass, wenn du einen Arzt in Florida aufsuchst, er sich weigern kann, dich zu behandeln, wenn du schwul bist, was ich einfach unglaublich finde. Wir scheinen rückwärts zu gehen. Und das breitet sich aus. Es ist wie ein Virus, unter dem die LGBTQ+-Bewegung leidet.“

Eltons Ehemann David Furnish – der auch sein Manager ist – schloss zuvor die Möglichkeit aus, dass der ‚Candle in the wind‘-Hitmacher eine weitere Residenz in Las Vegas übernimmt, erwähnte aber nicht, dass auch ein anderer Ort in den USA unwahrscheinlich wäre. Zuvor sagte er gegenüber ‚Billboard‘: „Wird Elton als Live-Performer zurückkehren? Ich hoffe doch! Es liegt ihm im Blut... Ich weiß mit Sicherheit, dass er in keiner Funktion auf Tour gehen wird. Was Sie sehen werden, ist die Möglichkeit einer besonderen einmaligen oder kleinen Residenz an einem Ort für einen begrenzten Zeitraum. Ich glaube nicht, dass es Las Vegas sein wird. Elton hat das Gefühl, dass er in Las Vegas sein Bestes gegeben hat. Er veranstaltete dort zwei äußerst erfolgreiche Residenzen. Aber wenn du ein Künstler bist und dir etwas im Blut liegt, willst du die Tür nicht ganz zumachen.“