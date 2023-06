Kelly Clarkson sorgte dafür, dass ihr Ex-Mann Brandon Blackstock von ihrem Scheidungsalbum ‚Chemistry‘ nicht überrascht wurde.

Die ‚A Moment Like This‘-Sängerin (41) reichte im Juni 2020 nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung von ihrem 46-jährigen ehemaligen Partner ein – was einen erbitterten Trennungskampf auslöste – und sie sagte, sie und Brandon hätten vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums, das am Freitag (23. Juni) herauskam, einen „Nachrichtenaustausch“ gehabt.

Sie erzählte ‚Today‘: „Ich erinnere mich nicht einmal, warum oder wie es passiert ist, aber ich dachte: ‚Hey, ich habe uns nicht nur auf eine Sache reduziert.‘ Weißt du, was ich sage? Es ist alles drin, die Reise. Die Schönheit ist auch darin enthalten. Jetzt gibt es eine Menge Schmerzen, aber das ist es, was für uns alle passiert.“ Kelly räumte ein, dass Brandon sich das Album wahrscheinlich nicht anhören werde, was angeblich vernichtend über ihre Beziehung ist, und fügte hinzu: „Es ist sehr persönlich. Und ich habe schon immer persönliche Musik veröffentlicht. Ich glaube, ich bin diese Art von Autorin im Allgemeinen, das weiß jeder. Ich denke, wenn man Kinder hat ... Sie diskutieren irgendwie: ‚Was mache ich hier?‘ Also war ich sehr wählerisch bei der Auswahl der Songs, die ich für das Album auswählte.“

Vor der Veröffentlichung des Albums gab Kelly zu, dass sie nach ihrer Scheidung von Brandon „einsam“ gewesen sei. Sie fügte hinzu, dass sie nun glücklich sei, ihre selbstbetitelte Talkshow nach New York zu verlegen, nachdem sie das Leben in Los Angeles nach der Trennung isoliert vorgefunden habe, insbesondere während der Pandemie. In Bezug auf ihre Scheidung sagte sie auch in der ‚Today‘-Show: „Ich denke, Covid hat viele Dinge aufgezeigt. Viele von uns haben es in Bezug auf die Beziehung nicht geschafft. Es hat auch nur bewiesen, dass ich es nie wirklich gemocht habe, in LA zu leben.“ Sie fügte hinzu, dass sie das Gefühl habe, dass L.A. in den zwei Jahrzehnten, in denen sie in der Stadt lebte, „nie ihr Ding“ gewesen sei und sagte: „Ich wollte nie dort leben. Es waren nur ich und meine Kinder an dieser Küste. Meine ganze Familie lebt an der anderen Küste. So wurde es einfach einsam.“