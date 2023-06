In der zweiten Staffel des 'Sex and the City'-Spin-offs 'And Just Like That ...' ist Sarita Choudhury derzeit wieder als Seema Patel zu sehen. Wie die britische Schauspielerin nun in einem Interview verriet, habe sie selbst jedoch nur wenig mit der taffen Immobilienmaklerin gemein.

Bis jetzt mussten 'Sex and the City'-Fans beim Serien-Spin-off 'And Just Like That...' auf Kim Cattrall alias Samantha Jones verzichten. Wie HBO Max jüngst bestätigte, soll sich Samantha in der zweiten Staffel (zu sehen bei Sky Q und WOW) nun doch wieder blicken lassen - wenn auch nur für einen kurzen Gastauftritt. Für adäquaten Ersatz hatten die Macher der Serie aber ohnehin bereits in der 2021 erschienenen ersten 'And Just Like That...'-Staffel gesorgt: Sarita Choudhury ('Ein perfekter Mord') schlüpft auch in den neuen Folgen wieder in die Rolle der quirligen Seema Patel - eine Figur, die von Zuschauern nicht ohne Grund immer wieder mit Samantha Jones verglichen wird. "Einige Fans kommen auf der Straße auf mich zu und sagen mir, dass ich sie an Samantha erinnere. Ich sehe die Ähnlichkeiten, auch wenn ich nie aktiv versucht habe, in ihre Fußstapfen zu treten", erklärte Choudhury nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Beide Frauen sind aber echte Powerfrauen, die genau wissen, was sie wollen. Mir macht der Vergleich deshalb gar nichts aus." Sie selbst habe indes wenig mit ihrer Rolle gemeinsam, verriet Choudhury: "Sie ist selbstständig und vielleicht auch manchmal egoistisch, während ich zu sehr auf die Bedürfnisse anderer achte. Damit bringe ich mich manchmal selbst an meine Grenzen." Die 56-Jährige sei zwar "selbstbewusst, aber Seema ist auf einem völlig anderen Level". Um diese Eigenschaft beneide die Darstellerin ihre Serienfigur sogar ein wenig: "Ich bete manchmal, dass ihr Charakter auf mich abfärbt." Auch in Sachen Dating ticke Choudhury anders als Seema. "Ich habe noch nie Dating-Apps ausprobiert", gestand sie. "Ich gehe lieber in Bars oder lerne Männer über die Arbeit oder im Café kennen." Vor allem in einer Hinsicht sei die gebürtige Britin fast allen 'And Just Like That...'-Protagonistinnen aber um einiges voraus: "Ich bin glücklich mit meinem Leben, aber ich fühle mich vor allem in meinen 50-ern so lebendig wie nie zuvor. Ich bin manchmal geschockt davon, wie gut es mir mit meinem Alter geht."