（大阪）大阪市東淀川区東中島６丁目で不審な接触　６月２７日未明

Published
2023/06/27 06:06 (JST)

大阪府警によると、２７日午前０時５分ごろ、大阪市東淀川区東中島６丁目の路上で女性への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０代後半位、あごひげ、白色長袖Ｔシャツ、サングラス、腰に鍵束下げる）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に声をかけ、頭や腕を触った。
・「お姉さん、ホテル行こ」

■現場付近の施設
・崇禅寺駅［阪急］、東淡路小学校、啓発小学校・中島中学校、柴島高校、東海道新幹線

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