Icona Pop kündigten die Erscheinung ihres ersten neuen Albums seit 10 Jahren an.

Das schwedische Elektropop-Duo, das im Jahr 2009 gegründet wurde und das aus den Künstlerinnen Aino Jawo und Caroline Hjelt besteht, kehrt mit ihrer Platte 'Club Romantech' zurück, die ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung ihrer zweiten Studio-LP 'This Is… Icona Pop' im September 2013 herauskommt.

Die 'I Love It'-Musikerinnen werden das mit Spannung erwartete Album am 1. September über Ultra Records auf den Markt bringen. Die Stars bestätigten, dass die neue LP Kollaborationen mit Sofi Tukker, Joel Corry, Galantis, Ultra Nate und Yaeger beinhalten wird. Ihre neue Single 'Where Do We Go From Here?' ist ab jetzt erhältlich. Im Rahmen der Ankündigung des Albums erzählten die Stars: "'Where Do We Go From Here' war einer der ersten Songs, die wir im Herbst 2020 schrieben, nachdem uns klar wurde, dass wir wegen der Pandemie nicht nach L.A. zurückkehren konnten. Zurück in Stockholm gründeten wir eine kleine Crew, um mit dem Musik machen anzufangen und fragten uns: 'Was zum Teufel machen wir jetzt?' […] Nachts, frühmorgens – immer mit einer Träne im Augenwinkel und mit einem Lächeln im Gesicht. So fühlt sich 'Where Do We Go From Here' an und so fühlt sich auch 'Club Romantech' an."