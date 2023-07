Bruce Springsteen wusste, dass ‚Born In The USA‘ ein Hit werden würde.

Der Rockstar ahnte eigenen Aussagen zufolge von Anfang an, dass sein bekanntester Song etwas Besonderes war. Trotzdem hätte er sich nie erträumen können, wohin ihn seine Karriere führen würde.

Im Gespräch mit dem ‚MOJO‘-Magazin erinnert sich die Musik-Ikone an die Arbeit an dem gleichnamigen Album von 1984 und an dessen Vorgänger ‚Nebraska' von 1982. „Sobald wir [den Song] ‚Born In The USA' aufgenommen hatten, wusste ich, dass die Platte eine Art Hit werden würde. Es klang einfach wie einer. Ich wusste nicht, dass es das werden würde, was es wurde. Aber ich war mir sicher, dass es etwas sein würde, was wir mit ‚The River' erlebt haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr“, berichtet Springsteen.

Bei der Aufnahme seines Hit-Albums habe er sich deutlich mehr ins Zeug gelegt. „Es schien so ein ikonisches Stück Musik zu sein. Man kann es in zwei oder drei Takes schneiden. Aber ich habe viel mehr Zeit damit verbracht, mir über das Album ‚Born In The USA‘ Gedanken zu machen als über ‚Nebraska‘. Bei ‚Nebraska' habe ich nie darüber nachgedacht, ob es das ist, was ich wollte“, schildert der 73-Jährige.