Kylie Minogue gesteht, aus Liebe „viele dumme Dinge" getan zu haben.

Die Popsängerin war zwar nie verheiratet, hat aber eine Reihe von hochkarätigen Beziehungen hinter sich. Unter anderem war sie mit ihrem ‚Nachbarn‘-Co-Star Jason Donovan und dem verstorbenen INXS-Rocker Michael Hutchence liiert. Im Februar trennte sich die 55-Jährige von ihrem Ex-Freund Paul Solomons, mit dem sie fünf Jahre lang zusammen war. Grund dafür soll die räumliche Distanz gewesen sein. Die Beziehung sei „zu schwierig" geworden, als die Musikerin nach mehr als zwei Jahrzehnten in London in ihre Heimat Australien zurückkehrte.

Im Gespräch mit ‚ET Canada‘ gesteht Kylie, dass sie nicht gerne an die Zeiten zurückdenkt, in denen sie um der Liebe willen „zu weit gegangen" sei. „Ich habe so viele dumme Dinge getan. Wirklich. Ich glaube, das Dümmste, was man tun kann, ist zu versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist“, schildert sie. „Ich glaube nicht, dass viele Hände hochgehen würden, wenn wir fragen: ‚Wer hat das nicht getan?‘ Also, ich weiß nicht, in ein Flugzeug steigen, wenn man es nicht tun sollte, zu weit gehen, zu viel tun. Ja, darüber sollte man wirklich nicht nachdenken. Aber wir tun es trotzdem."

Die ‚Padam Padam'-Hitmacherin scheint aber nicht allzu traurig darüber zu sein, wieder Single zu sein. Über das Liebesaus mit ihrem Ex-Freund Paul verriet ein Insider kürzlich gegenüber dem ‚OK!‘-Magazin: „Kylie hat die Anzeichen gesehen, dass die Beziehung nicht weitergeht. Aber sie macht sich keine Sorgen darüber, wie das Singleleben aussehen wird. Sie ist in einem Alter, in dem sie weiß, was sie wert ist, also ist sie nicht besorgt über die Aussicht, mit jemandem neu anzufangen."