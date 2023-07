Plötzlich ist Jewgeni Prigoschin ein Phantom. Ist er in Belarus oder in St. Petersburg? Auf unbestätigten Aufnahmen, die ihn wie einen Bond-Bösewicht aussehen lassen, stolziert er über ein Dach, beschattet von einem muskulösen Leibwächter, setzt sich in einen Hubschrauber und verschwindet im Himmel von St. Petersburg.

Fast ein Jahrzehnt lang hat Prigoschin in Russland Skandale gesät, ein Imperium von Troll-Fabriken aufgebaut, Russlands Einmischung in ausländische Wahlen angeführt und die Wagner-Söldnergruppe finanziert, die in der Ukraine gekämpft und Diktatoren in Afrika gestützt hat.

Bei der Meuterei am vergangenen Wochenende rief er außerdem zu einem Aufstand auf und führte eine bewaffnete Rebellion an, von der viele befürchten, dass sie zu einer Auseinandersetzung oder sogar zu Plünderungen in Moskau führen könnte, auch in den gehobenen Häusern von Moskaus wohlhabendem Stadtteil Rubljowka.

„Dieser Aufruf, die Diebe in Rubljowka zu fassen, war revolutionär", sagte Konstantin Remtschukow, Chefredakteur der "Nesawissimaja Gaseta", der Wladimir Putin letzte Woche bei einer Klausurtagung der Chefredakteure traf. „[Die Elite] fürchtet Prigoschin wirklich als mögliche Alternative zu Putin. Es gäbe keine Garantien, keinen Schutz, keine Spielregeln".

Stattdessen ist es Prigoschins Imperium, das nun zerbröckeln wird, womit ein Jahrzehnt seiner Machenschaften und Winkelzüge endet, die zu den schmutzigsten Arbeiten des Kremls gehören.

Am Freitag sperrte Russland die Websites der Online-Medien Ria Fan, Politics Today, Economy Today, Neva News und People's News, die Teil einer Konstellation von Internetseiten waren, die Fake News zur Unterstützung von Prigozhins Agenda verbreiteten.

Die in St. Petersburg ansässige Zeitung Rotunda berichtete außerdem, dass Prigozhins Agentur für Internetrecherche, eine Trollfabrik, in der schlecht bezahlte Praktikanten versuchten, Ärger und Misstrauen zu säen, indem sie aggressive Kommentare unter Nachrichten und Beiträge in sozialen Medien schrieben, ebenfalls geschlossen worden sei.

Prigozhin hatte jahrelang geleugnet, der Gründer der Organisation zu sein, bis zu Beginn dieses Jahres. „Ich bin nie nur der Finanzier der Internet Research Agency gewesen", sagte er. "Ich habe sie erfunden, ich habe sie geschaffen, ich habe sie lange Zeit geleitet. Sie wurde gegründet, um den russischen Informationsraum vor rüpelhafter, aggressiver Propaganda mit antirussischem Narrativ aus dem Westen zu schützen."

In einem außergewöhnlichen Auftritt verteidigte ein Redakteur seiner Patriot-Mediengruppe die Trollfabrik seit ihrer Gründung im Jahr 2009 mit den Worten, dass sie „strategisch wichtig war, um die Arbeit von oppositionellen Journalisten zu diskreditieren, die versuchten, unser Land zu zerstören".

Viele von Prigoschins Taktiken, von der sozialen Online-Sabotage bis hin zur Rekrutierung von Sträflingen aus Gefängnissen, wurden inzwischen von der russischen Regierung selbst übernommen. Zahlreiche staatliche Unternehmen und sogar private Geschäftsleute sponsern inzwischen ihre eigenen kleinen Söldnergruppen.

Und seine ebenso reißerische wie überzeugende Medienpräsenz machte ihn über Nacht zum Star, als sich sein Konflikt mit dem Verteidigungsministerium zuspitzte.

Lange Zeit galt er als plausibel abstreitbar, doch nun wird er schlichtweg ignoriert, da die russische Regierung versucht, sein Söldnerimperium in Übersee und seinen Einfluss in Afrika aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Prigoschins persönliche Rolle zu eliminieren.

„Vor dem Krieg und Bakhmut haben wir nur selten über Prigoschin geschrieben - er galt als undurchsichtige Figur, die zwar nicht regierungsfeindlich war, mit der man aber am besten nichts zu tun haben wollte", so ein ehemaliger Redakteur einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur, der sich auf Kontakte zu Kollegen beruft. "Jetzt ist es so, als hätte er nie existiert."

„[Die Redakteure] sagen: 'Gut, wir haben [die Meuterei] angesprochen, aber jetzt kehren wir zur Normalität zurück, und über Prigoschin wird niemals gesprochen werden, schon gar nicht im Fernsehen.'"

Politische Insider in Russland erklärten, der Konflikt hätte vermieden werden können, wenn Putin früher eingegriffen hätte, indem er Prigoschins Rolle im Krieg für Russland anerkannt und versucht hätte, seine Bedenken zu zerstreuen.

„Putin hätte die Sache schon vor langer Zeit klären können, aber er ist in diesen Dingen nicht sensibel", sagte ein politischer Insider, der anonym bleiben wollte. "Er hätte nur jemanden bitten müssen, zu sagen: 'Bitte, gehen Sie und treffen Sie sich mit Prigozhin, rufen Sie ihn herein und sagen Sie, er ist erstaunlich, wir schätzen ihn, aber bitte kann er seinen Mund halten, denn wir brauchen diesen öffentlichen Streit jetzt nicht. Aber Prigoschin sah, dass er den Verteidigungsminister kritisieren konnte und damit durchkam, und dann erhitzte er die Gemüter immer weiter.“

Für einige wohlhabende Russen ist Prigoschin jetzt ein Synonym für das Chaos eines möglichen Kampfes um die Macht in Russland. Der Kreml und seine Anhänger behaupten, die Meuterei habe Putins Macht gefestigt, weil sie gezeigt habe, dass es ohne ihn zu einem Bürgerkrieg kommen könne.

„Als wir am Samstag die Nachrichten sahen, sagten wir unseren Wachleuten, sie sollten sich bereithalten, um den Ort zu verteidigen, wenn es nötig sei", sagte ein wohlhabender Einwohner von Rubljowka dem Observer. "Prigozhin ist verrückt - er ist der Schlimmste und zu allem fähig. Er spricht immer von Rubljowka und wie sehr er es hasst. Er würde wahrscheinlich zuerst zu uns kommen."

Prigoschin selbst soll sich in Weißrussland aufhalten, obwohl er dort in letzter Zeit nicht fotografiert wurde. Aber viele haben sich die Frage gestellt: Wie lange kann er überleben?

„Ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, was ich schreiben würde, wenn er stirbt", sagte der ehemalige staatliche Nachrichtenredakteur auf die Frage, ob sie einen Nachruf vorbereitet hätten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lange leben wird."