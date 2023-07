Allison Williams enthüllt, dass sie im Laufe ihrer Karriere immer wieder Sexismus erlebt hat.

Die Schauspielerin ist vor allem dank ihrer Hauptrolle in ‚Girls‘ bekannt. Daneben war sie aber auch in weiteren Film und Serien wie ‚The Mindy Project‘ zu sehen. Im Rahmen der Podiumsdiskussion ‚Women Behind the Words' des Nantucket Film Festivals wurde die 35-Jährige gefragt, ob sie jemals respektlos am Set behandelt worden sei. Daraufhin erklärte sie laut ‚Indiewire‘: „Es gibt ungefähr zehn Geschichten, die sich ihren Weg von meinem Gehirn zu meinem Mund bahnen und die ich aus meinem Mund zu halten versuche. Ich schätze, eine davon ist, dass die Leute die Menschlichkeit einer jungen, aufstrebenden Frau in unserer Branche oft einfach unterschätzen.“

Anschließend erzählte Allison von einem besonders prägenden Erlebnis. „Ich sprang für die Pilotfolge von ‚Boardwalk Empire' ein, was die coolste Erfahrung überhaupt war“, berichtete sie. Die Dreharbeiten seien „unglaublich“ gewesen. Dann sei jedoch ein Crew-Mitglied auf sie zugekommen und habe ihre Freude mit einem Schlag zunichte gemacht. „Er fragte: ‚Und was machst du hier? Bist du der Hingucker am Set?'“, schilderte die Darstellerin. Dieses Erlebnis sei nur eines von vielen Beispielen.

Außerdem habe Allison während ihrer Karriere mit fiesen Kommentaren zu ihrem Gewicht und Essverhalten umgehen müssen. „Ein Schauspieler, mit dem ich später zusammengearbeitet habe, hat mir beim Essen eines Gebäcks zugesehen und gesagt: ‚Willst du nicht erfolgreich sein?' Wisst ihr, diese Art von Kommentaren kommt unweigerlich auf“, so die US-Amerikanerin.