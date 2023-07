Cate Blanchett ist genervt davon, ihre Karriere als Schauspielerin in Australien „ständig rechtfertigen" zu müssen.

Die Oscar-Preisträgerin ist einer der bekanntesten weiblichen Hollywood-Stars. Ausgerechnet in ihrem Heimatland scheint sie aber kaum jemandem mit ihrem beruflichen Erfolg beeindrucken zu können. Laut der 54-Jährigen werde ihr Handwerk in Down Under nicht so „gefeiert“ wie in Großbritannien und den USA, wo sie den Großteil ihrer Zeit verbringt. Deshalb hasse es Cate auch, wenn Fremde sie fragen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient.

Wie die Zeitung ‚Courier Mail‘ berichtet, sagte sie bei einer Veranstaltung im Roslyn Packer Theatre der Sydney Theatre Company, die sie und ihr Mann Andrew Upton von 2008 bis 2011 leiteten: „Das Schlimmste für uns als Schauspieler in Australien ist es, hinten ins Taxi zu steigen und von einem Taxifahrer gefragt zu werden: ‚Was machen Sie denn so?' Weil du dir denkst: ‚Oh, Gott...‘“

Die ‚Herr der Ringe‘-Darstellerin fügte hinzu: „In Australien musst du ständig um deinen Platz kämpfen oder die Tatsache rechtfertigen, dass du das Recht hast, ein Künstler zu sein. In Übersee wird unsere Kultur gefeiert, besungen und gepriesen, aber wir tun das nicht oft im eigenen Land. Wir wissen oft nicht, was wir hier haben. Und da ich in Übersee lebe und arbeite, kann ich ganz objektiv sehen, was wir hier haben."