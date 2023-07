Robert De Niro äußert sich zum Tod seines Enkels.

Leandro De Niro Rodriguez wurde am Sonntagnachmittag (2. Juli) tot in seinem Apartment an der Wall Street in New York aufgefunden. Er wurde nur 19 Jahre alt. Sein prominenter Großvater hielt sich erst mit einem öffentlichen Statement zurück. Am Montag brach der 79-jährige Schauspieler sein Schweigen und zeigte sich untröstlich.

Über seinen Vertreter ließ De Niro verlauten: „Ich bin zutiefst erschüttert von dem Tod meines geliebten Enkels Leo. Wir sind sehr dankbar für die Beileidsbekundungen von allen.“ Nun brauche die Familie Zeit, um den Schicksalsschlag zu verarbeiten. „Wir bitten darum, uns Privatsphäre zu gewähren, um den Verlust von Leo zu betrauern“, fügte der Hollywood-Star hinzu.

Leandros Tod wurde am Montag von seiner Mutter Drena De Niro - Roberts Adoptivtochter - in einem emotionalen Post auf Instagram bestätigt. Die 51-Jährige schrieb: „Mein wunderschöner, süßer Engel. Ich habe dich von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch spürte, jenseits aller Worte und Beschreibungen geliebt. Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was jemals rein und echt in meinem Leben war. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir. Ich wünschte, ich wäre bei dir.“

Weiter verkündete die am Boden zerstörte Mutter: „Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, das du mich spüren ließest, als ich deine Mama wurde. Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt, und ich wünschte, diese Liebe allein hätte dich retten können.“