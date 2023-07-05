国際的社会奉仕団体のロータリークラブ、ライオンズクラブ、国際ソロプチミストが、7月に新年度を迎えた。山口市と美祢市に拠点を置く各団体（一部除く）の、2023年度体制を紹介する。任期はそれぞれ、23年7月から2024年6月まで。

（敬称略）

山口ロータリークラブ

▲重見秀和会長

会長=重見秀和▽副会長=牛見正彦▽直前会長=作間悦次▽会長エレクト・クラブ運営管理=正木圭子▽幹事=大庭典夫▽会計=平本浩一▽監査=小野哲▽SAA［Sergeant-At-Arms、会場監督］=松田良治▽職業奉仕=河野康志▽社会奉仕=林宏信▽青少年奉仕=横田晃一▽国際奉仕=椙山一生▽長期計画=香川智弘

山口南ロータリークラブ

▲瀬川和久会長

会長=瀬川和久▽直前会長・副会長=内田恵子▽会長予定者・副会長=渡邉一正▽会員組織=上村卓司▽クラブ広報=永戸愛子▽クラブ管理運営=河上隆司▽奉仕プロジェクト=小笠原靖▽ロータリー財団=金子順一▽米山記念奨学会=堀北美津子▽幹事=中村龍▽会計=高橋克行▽SAA=横山詩土

山口県央ロータリークラブ

▲浜本史明会長

会長=浜本史明▽直前会長=古本武男▽副会長・クラブ奉仕=久光彰▽幹事=金子薫▽職業奉仕・監査=西田一也▽社会奉仕=久保紳哉▽国際奉仕=宇佐川聡▽青少年奉仕=西山達矢▽SAA=片岡章▽副SAA=小川秀夫、片岡隆司、中野光昭▽会計=多田真一郎▽副幹事=吉松伸之▽監査=松尾昭夫

美祢ロータリークラブ

▲今田千恵美会長

会長=今田千恵美▽副会長=中山祥三▽幹事=牛尾哉▽副幹事・SAA=波佐間敏、末村憲二▽クラブ内研修リーダー=田村繋晴▽戦略=原田晋作▽会員増強=小松一雄▽クラブ管理運営=戎屋昭彦▽公共イメージ=小田茂▽奉仕プロジェクト=伊藤英彦▽ロータリー財団=山口貴嗣▽会計=且原典男▽監査=藤本一秋

山口ライオンズクラブ

▲宮原大地会長

会長=宮原大地▽前会長=柴田尊明▽第1副会長=佐伯嘉章▽第2副会長=有冨淳子▽第3副会長=鶴義勝▽幹事=西園尚司▽会計=打道まゆみ▽ライオン・テーマー=村田正幸▽テール・ツイスター=細坂孝彦▽会員委員=野村淳二▽2年理事=中野太郎、俵田祐児▽1年理事=西岡辰己

山口西京ライオンズクラブ

▲天艸隆之会長

会長=天艸隆之▽前会長・姉妹提携委員長=岡部達矢▽第1副会長=神宮司望▽幹事＝木下成哲▽会計=石川綾子▽5R.2Z.Z.C（2年理事）＝山口孝郎▽奉仕事業（2年理事）=杉田亜由美▽監査（1年理事）=小林訓二▽保健福祉環境国際（1年理事）磯村浩之▽大会計画（1年理事）＝頃安隆司

山口中央ライオンズクラブ

▲平田雅典会長

会長=平田雅典▽前会長・会員委員=宮崎英雄▽第1副会長=山下真一郎▽第2副会長=吉冨久悦▽幹事=右田善弘▽会計=間田雅晴▽会員理事=松谷徹▽2年理事=岩谷哲生、松本豊、北田有梨絵▽1年理事=古川悟、村上浩一、大久保夏実▽ライオン・テーマー=松本好弘▽同副=森藤武文▽テール・ツイスター=藤生宰▽同副=臼渕厚史

国際ソロプチミスト山口

▲永松京子会長

会長=永松京子▽会長エレクト=梅林千夫美▽副会長・理事=内田智子▽セクレタリー=江崎栄子▽トレジャラー=土田朝子▽理事=吉岡英子