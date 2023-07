Loreen hatte als Kind „viel Verantwortung“, weil sie sich um ihre Geschwister kümmern musste.

Die 39-jährige schwedische Popsängerin, die Anfang des Jahres mit dem Dance-Track ‚Tattoo‘ den ‚Eurovision Song Contest‘ gewann, wuchs als ältestes von fünf Kindern bei einer alleinerziehenden Mutter in der Stadt Västerås auf. Sie erklärte jetzt, dass sie heutzutage nicht mehr „sehr viel“ koche, weil sie als Teenager oft an den Herd treten musste, wenn Choumicha zur Arbeit ging.

Im Podcast ‚Table Manners‘ erzählte sie den Moderatoren Jessie und Lennie Ware: „Meine Mutter ist eine gute Köchin, aber sie hat eine Tochter großgezogen, die es nicht ist! Um ganz ehrlich zu sein, waren wir eine große Familie. Fünf Geschwister und meine Mutter hat uns alleine großgezogen, also können Sie sich vorstellen, dass wir aufeinander aufpassen mussten. Also denke ich, der Grund, warum ich in meinem erwachsenen Leben nicht so viel koche, ist, dass ich es als Kind so oft getan habe.“ Auch wenn sie es heute nicht mehr tut, kann sie sich noch genau daran erinnern, was sie als Teenager am liebsten kochte. „Ich habe meiner Mutter geholfen und für meine Geschwister gekocht. Ich habe Bolognese gemacht. Ich hatte Hühnchen, das ganze Hühnchen im Ofen, darin war ich sehr gut... irgendetwas. Ich war die Älteste, also gab es viel Verantwortung, aber als Kind denkt man nicht wirklich darüber nach, man passt sich einfach an. Wenn also meine Mutter nicht zu Hause war, dann war ich es. Sie hat viel gearbeitet.“

Die ‚Euphoria‘-Sängerin fügte hinzu, dass ihre Mutter – die aus einem „armen“ marokkanischen Dorf nach Schweden einwanderte, als sie selbst ein Teenager war – eine „sehr interessante“ Geschichte hat und beschrieb sie als „Kriegerin“, die ihre eigene Erziehung „sehr besonders“ machte. Sie fügte hinzu: „Sie arbeitete im Gesundheitswesen und zur gleichen Zeit ging sie zur Schule. Sie hat eine sehr interessante Geschichte. Sie bekam mich, als sie 16 Jahre alt war, in Stockholm, aber sie lebte in einem sehr armen Dorf in Marokko, also floh sie, als sie 14 war, ganz allein. Das Schöne ist, dass man sehen kann, was Frauen tun können. Wir sind so eine mächtige Spezies, das sind wir wirklich.“