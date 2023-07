Der ehemalige Präsident Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform die angebliche Wohnadresse des ehemaligen Präsidenten Barack Obama gepostet, als ein Mann mit Waffen in seinem Lieferwagen in der Nähe des Anwesens verhaftet wurde, teilte die Bundesstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit und enthüllte neue Details zu dem Fall.

Taylor Taranto, 37, dem die Staatsanwaltschaft eine Beteiligung an dem Aufstand am 6. Januar 2021 vor dem US-Kapitol vorwirft, verwahrte zwei Schusswaffen und Hunderte von Patronen in einem Lieferwagen, mit dem er quer durchs Land gefahren war und den er bewohnte, heißt es in einem Antrag des Justizministeriums, der vorsieht, ihn hinter Gitter zu bringen.

Am Tag seiner Verhaftung am 29. Juni, so die Staatsanwaltschaft, postete Taranto einen "Truth Social"-Post von Trump, in dem dieser behauptete, es handele sich um Obamas Privatadresse. In einem Beitrag auf Telegram schrieb Taranto: „Wir haben diese Verlierer umzingelt! Wir sehen uns in der Hölle, Podesta's und Obama's." Das ist eine Anspielung auf John Podesta, den ehemaligen Vorsitzenden von Hillary Clintons demokratischer Präsidentschaftskampagne 2016.

Taranto informierte seine Follower in seinem YouTube-Livestream auch darüber, dass er auf der Suche nach einem „guten Winkel für einen Schuss" sei.

Ein Bundesverteidiger, welcher Taranto vertritt, antwortete nicht sofort auf eine telefonische Nachricht, um einen Kommentar abzugeben.

Laut seiner Frau war er dieses Mal nach Washington gekommen, weil ihm der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, Anfang des Jahres angeboten hatte, ein ungesehenes Video des Angriffs vom 6. Januar zu erstellen, heißt es in der Haftnotiz des Bundes. Taranto ist bereits wegen vier Vergehen im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol angeklagt, bei dem er sich laut Staatsanwaltschaft dem Ansturm der Randalierer anschloss, die in das Gebäude eindrangen und sich ihren Weg zum Eingang der Speaker's Lobby außerhalb des Plenarsaals bahnten.

Laut Staatsanwaltschaft ist Taranto seitdem im Internet aktiv und hat ein Facebook-Video von sich selbst im Kapitol gepostet, in dem er eine Verschwörungstheorie verbreitet, der zufolge der Tod von Ashli Babbitt - die von einem Beamten der Kapitolspolizei erschossen wurde, als sie begann, durch den zerbrochenen Teil einer Tür zu klettern, die in die Lobby des Parlamentspräsidenten führte - ein Schwindel war.

Das FBI hatte Tarantos Online-Aktivitäten wegen seiner Beteiligung an dem Aufstand überwacht und am vergangenen Mittwoch mit der Suche nach ihm begonnen, nachdem er in seinem YouTube-Livestream behauptet hatte, er befinde sich in Gaithersburg, Maryland, auf einer „One-Way-Mission" und beabsichtige, das National Institute of Standards and Technology in die Luft zu sprengen.

Am darauffolgenden Tag setzte er seinen Livestream aus dem Washingtoner Viertel fort, in dem Obama wohnt - einem Gebiet, das vom US-Geheimdienst streng überwacht wird - und sagte, dass er nach „Eingangspunkten" Ausschau halte und einen „guten Winkel für einen Schuss" finden wolle, heißt es in der Mitteilung des Justizministeriums über die Festnahme. Die Beamten berichteten, dass er von den Strafverfolgungsbehörden ein paar Blocks vom Haus des ehemaligen Präsidenten entfernt entdeckt wurde und floh, obwohl er von Beamten des Secret Service verfolgt wurde.