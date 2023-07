Das russische Staatsfernsehen hat eine gezielte Kampagne gestartet, um Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nach seiner gescheiterten Meuterei Ende Juni zu diskreditieren.

Die wichtigsten Sender zeigten Bilder, die angeblich bei Durchsuchungen in seinem opulenten Haus außerhalb von St. Petersburg aufgenommen wurden, und behaupteten, sein Reichtum werfe ein sehr schlechtes Licht auf ihn.

Sie erinnerten auch an seine kriminelle Vergangenheit und deuteten an, dass er von Habgier getrieben sei, erwähnten aber nicht Prigoschins anhaltende und oft grobe Kritik am russischen Militär und an der Art und Weise, wie es den Krieg in der Ukraine führt.

Es ist das erste Mal, dass die staatlichen Medien in ihrer Berichterstattung über Prigoschin so ausführlich, so persönlich und mit so vielen schädlichen Details über seine Biografie aufwarten.

Bis vor kurzem zeichnete das russische Fernsehen ein positives Bild der Wagner-Söldnergruppe, die während des Einmarsches in die Ukraine an der Seite des russischen Militärs gekämpft hat.

Am 5. Juli wurden im staatlichen Fernsehsender Rossiya 1 Fotos gezeigt, die angeblich aus dem Inneren von Prigoschins Haus stammen.

„Schauen wir uns an, wie dieser Kämpfer für die Wahrheit gelebt hat, der zweimal vorbestraft ist und immer wieder behauptet hat, alle anderen seien Diebe", sagte ein Kommentator der Talkshow 60 Minuten.

„Schauen wir uns den Palast an, der für diesen Kämpfer gegen Korruption und Verbrechen gebaut wurde", sagte Eduard Petrov sarkastisch.

Das Filmmaterial zeigte Berge von Bargeld, verschiedene Waffen, die opulente Innenausstattung des Hauses und die weitläufigen Gärten - Mit einem geparkten Hubschrauber, einer Reihe von Perücken und offenbar gefälschten Pässen, die auf verschiedene Namen ausgestellt waren und auf Prigoschin liefen.

Später wurde ähnliches Filmmaterial in den Hauptabendnachrichten des Senders gezeigt, die zu den beliebtesten in Russland gehören. Zu sehen waren auch Goldbarren und „verdächtige Päckchen mit weißem Pulver", bei denen es sich laut Rossiya 1 um eine illegale Droge handeln könnte.

Die Sendung ging auch ausführlich auf Prigoschins kriminelle Vergangenheit ein.

Er wurde 1979 im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal strafrechtlich verurteilt und erhielt eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren wegen Diebstahls. Zwei Jahre später wurde er wegen Raubes und Diebstahls zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er neun hinter Gittern verbüßte.

„Es heißt, dass die Erfahrungen und Verbindungen, die er von den Verbrecherbossen hinter Gittern erhalten hat, ihm geholfen haben, den Weg vom Hotdog-Verkäufer zum maßgeblichen Meister an Kesseln und Pfannen zu gehen", witzelte der Korrespondent von Rossiya 1 und bezog sich dabei auf Prigozhins frühere Rolle als Caterer für den Kreml.

Diese Rolle brachte ihm auch den Spitznamen „Koch des Kremls" ein.

Eines der vom russischen Staatsfernsehen gezeigten Fotos zeigte einen Vorschlaghammer mit der Aufschrift „Use in case of important negotiations". Dies scheint eine Anspielung auf die brutale Tötung eines Mannes mit einem Vorschlaghammer zu sein, den Wagner im November 2022 des Verrats beschuldigte.

Am selben Abend deutete der staatliche Fernsehsender Channel One an, dass Jewgeni Prigoschin mit westlichen Geheimdiensten in Verbindung stehe, die nun „zu schüchtern" seien, um eine Beteiligung an seiner offensichtlichen Meuterei zuzugeben.

NTV, einer der drei meistgesehenen Fernsehsender Russlands, behauptete, er sei von Habgier und einer kriminellen Vergangenheit getrieben.

„Was passiert ist, hat offensichtliche Wurzeln in seiner Persönlichkeit, seinen Geschäftsinteressen und seiner kriminellen Vergangenheit", so der Sender. Was Prigoschins angeblichen Reichtum betrifft, so „kostet der Kampf um die Wahrheit eine Menge Geld", witzelte NTV.

Bis einige Monate nach Beginn des umfassenden russischen Krieges gegen die Ukraine leugneten Beamte, Medien und Prigoschins eigener Pressedienst die Existenz Wagners.

Danach feierte das Staatsfernsehen eine Zeit lang Wagners Beteiligung an der „besonderen Militäroperation" in der Ukraine.

Als Prigoschin seinen „Marsch für die Gerechtigkeit" antrat und versprach, russische Militärbefehlshaber, denen er Inkompetenz vorwarf, zu bestrafen, waren Erwähnungen Wagners aus den staatlichen Medien nahezu verschwunden.

Prigoschin selbst, der nach seiner offensichtlichen Meuterei in den sozialen Medien fast völlig verstummt ist, hat sich nicht zu den Bildern geäußert.

Ein mit Wagner verbundener Sender meinte jedoch, dass es für einen so wohlhabenden Geschäftsmann wie Prigozhin nicht ungewöhnlich sei, ein teures Haus zu besitzen: „Wo ist denn hier der Wow-Faktor?", fragte er.

Nachdem Präsident Wladimir Putin zuvor jegliche Verbindung zwischen Wagner und dem Staat geleugnet hatte, erklärte er kurz nach dem Scheitern von Prigoschins Meuterei, dass der Staat das Militärunternehmen vollständig finanziere und allein zwischen Mai 2022 und Mai 2023 umgerechnet etwa 1 Milliarde Dollar (787 Millionen Pfund) dafür ausgeben werde.