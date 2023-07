Robert De Niro hat seinen Enkel beigesetzt.

Der aufstrebende Schauspieler Leandro De Niro Rodriguez wurde Anfang dieses Monats im Alter von 19 Jahren in den Cipriani Club Residences an der Wall Street in New York City tot aufgefunden. Jetzt haben der ‚Der Pate‘-Star und seine Familie den Teenager beerdigt, wie ‚PageSix‘ berichtete.

Auf Fotos, die der Verkaufsstelle vorliegen, war zu sehen, wie Leandros Sarg zu einer Trauerfeier in die Upper East Side nach Valhalla gebracht wurde, und Robert schloss sich Berichten zufolge einer Reihe von Trauernden an, nachdem er in einem SUV dort angekommen war. Der Oscar-Preisträger tröstete an diesem emotionalen Tag seine Adoptivtochter Drena De Niro sowie Leandros Vater Carlos Rodriguez. Laut ‚The Post‘ hörte man einen Trauernden zu einem anderen sagen: „Wie geht es dir? Eigentlich weiß ich nicht, warum ich das immer wieder alle frage – es geht niemandem gut.“

Andere berühmte Gesichter, die an dem düsteren Anlass teilnahmen, waren unter anderem ‚Hairspray‘-Schauspieler Christopher Walken und Michael Imperioli von ‚The Sopranos‘. Ein anderer Insider erklärte, dass die Familie nach der ersten Beerdigung am Samstag (8. Juli) einen Zeremonienfriedhof in Valhalla, NY, besuchte, wo vermutlich Roberts Vater Robert De Niro Sr. – der 1993 im Alter von 71 Jahren an Krebs starb – begraben ist. Leandro soll gestorben sein, nachdem ihm „mit Fentanyl versetzte Pillen“ verkauft worden waren. Sein Tod wurde am Montag (3. Juli) von seiner 51-jährigen Mutter in einem emotionalen Post auf Instagram bestätigt. Sie sagte: „Mein schöner, süßer Engel. Ich habe dich über Worte oder Beschreibungen hinaus geliebt, von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch fühlte. „Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was jemals rein und echt in meinem Leben war. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir so gegeben hast, als ich deine Mama sein durfte. Du wurdest so innig geliebt und geschätzt und ich wünschte, dass die Liebe allein dich hätte retten können. Es tut mir so leid, mein Baby.“