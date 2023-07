Bad Bunny befürchtet, dass wir uns im „schlimmsten Moment für die Privatsphäre anderer Menschen“ befinden.

Von dem 29-jährigen Rapper – geboren als Benito Antonio Martínez Ocasio – ging im Januar ein Video viral, in dem er das Handy eines Fans wegwarf. Nun hat er sich über die Tatsache geärgert, dass heutzutage „jeder“ ein Paparazzo sei.

Dem ‚Rolling Stone‘ sagte er: „Heute ist jeder ein Paparazzo. Wir befinden uns in der schlimmsten Zeit, dem schlimmsten Moment für die Privatsphäre anderer Menschen. Nicht nur Künstler, sondern auch andere Menschen. Heute respektiert niemand mehr die Privatsphäre oder das Leben von irgendjemandem. Es könnte jemand in der Schlange stehen, mit, ich weiß nicht, komischen Hosen oder so, und sofort ist jemand da, um das zu filmen.“ Auf die Frage, wie es ist, wenn Menschen so sehr an seinem Privatleben interessiert sind, fügte der Sänger hinzu: „Ich lebe weiter. Die Fans werden immer mehr wissen wollen, aber ich konzentriere mich nicht darauf. Ich werde immer so leben, wie ich es mir vorgestellt habe.“

Er sagte auch, dass er zwischen Liebe und Hass auf die Welt pendelt, und fügte hinzu: „Ich liebe die Welt, aber ich hasse auch die Welt.“ Er bezeichnete die Kontroverse um den Vorfall mit dem Telefon des Fans als ‚Cabroneria‘, was „Gemeinheit“ bedeutet, und sagte: „Bevor das Jahr 2022 vorbei war, sagte ich in einem Interview: ‚2023 wird für mich sein, um mich auszuruhen, an meiner körperlichen und geistigen Gesundheit zu arbeiten, meinen Freiraum zu haben, zu genießen, glücklich zu sein.‘ Und dann beginnt das Jahr 2023 mit dieser Cabroneria.“