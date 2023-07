Cillian Murphy ist "bereit", eine Fortsetzung von ’28 Days Later’ zu drehen, um einen wichtigen Meilenstein zu setzen.

Der ‘Oppenheimer’-Darsteller hatte seinen ersten großen Durchbruch in dem Zombie-Apokalypse-Horror-Klassiker von Regisseur Danny Boyle aus dem Jahr 2002, in dem er einen Mann spielte, der aus dem Koma erwacht und die Welt in einem schrecklichen Zustand vorfindet. Und er wäre begeistert von der Idee, '28 Years Later’ zu drehen. Er erzählte ‘Collider’: "Ich habe kürzlich mit Danny Boyle gesprochen und gesagt: 'Danny, wir haben den Film Ende 2000 gedreht.’ Also denke ich, dass wir uns definitiv '28 Years Later' nähern. Aber wie ich schon immer gesagt habe, ich bin bereit dafür. Ich würde es sehr gerne machen. Wenn Alex [Garland] denkt, dass es ein Drehbuch gibt und Danny es machen will, dann würde ich es gerne tun."

Der Originalfilm war ein großer Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen mit einem Einspielergebnis von 84,6 Millionen Dollar bei einem Budget von nur 8 Millionen Dollar. Die Fortsetzung ’28 Weeks Later’, bei der der Autor Alex Garland nicht mit an Bord war, erreichte 2007 nicht die gleichen Erfolge. Garland und Boyle gaben jedoch kürzlich zu, dass sie Gespräche über einen dritten Film der Reihe geführt haben. Der Autor erzählte ‘Inverse’: "Vor ein paar Jahren entstand in meinem Kopf eine Idee für etwas, das wirklich '28 Years Later' heißen würde. Danny hat die Idee immer gefallen.” Der Filmemacher fügte hinzu: "Wir sprechen also ziemlich ernsthaft und fleißig darüber. Wenn er nicht selbst Regie führen will, bin ich durchaus dazu bereit, wenn wir eine ähnlich gute Idee umsetzen können."