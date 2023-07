Vanessa Kirby sagt, dass die Hauptdarstellerinnen in der 'Mission: Impossible'-Filmreihe "niemals" in einem Bikini zu sehen sein werden.

Der 35-jährige Star besteht darauf, dass sich die Zeiten seit den Tagen der Bond-Girls, die in der Spionage-Franchise oft in Badekleidung zu sehen waren, geändert haben. Sie sagte der ITV-Sendung 'Lorraine': "Die beste Filmreise ist, wenn man diese wirklich intensive Erfahrung als Familie machen kann, und ich habe natürlich im letzten Film mitgespielt, also ist es schön, wieder zusammen zu sein. Es gibt einige großartige Frauen in diesem Film. Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, wir haben uns wirklich als Schwesternschaft zusammengefunden. Sie sind einfach so kämpferisch. Ich glaube, man sieht kaum ein Handgelenk von uns, geschweige denn einen Bikini. Wir würden in diesen Filmen nie einen Bikini tragen."

Einer der meistdiskutierten Teile des neuen 'Mission: Impossible' sind die gefährlichen Stunts von Tom Cruise, darunter einer, bei dem er ein Motorrad von einer Klippe fährt. Vanessa verriet, dass Tom die Sequenz achtmal an einem Tag drehte und die Crew "zitterte", weil sie Angst hatten, dass etwas schief gehen könnte. "Es ist verrückt, und er hat es achtmal an einem Tag gemacht. Wir haben ihm dabei zugesehen, und die Crew hat gezittert. Weil sie so nervös waren. Du hast gesehen, wie Tom von einer Klippe geflogen ist. Wir hatten alle mehr Angst als er. Er war so ruhig, so präsent. Er liebt es einfach. Er übertrifft sich immer selbst, und das ist das Vergnügen", so die Darstellerin.

Und Kirby verriet auch, dass Tom bereits einen noch furchteinflößenderen Stunt für 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two', der im Juni 2024 in die Kinos kommen soll, gedreht hat. Sie fügte hinzu: "Er hat sich bereits [selbst] übertroffen. Sie haben eine Flugzeugsequenz in Afrika gedreht, die sogar noch über das hinausgeht."