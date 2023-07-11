県中学校総合体育大会が15日、バレーボールを皮切りに始まり、全国大会を目指す中学生アスリートが20競技で熱戦を繰り広げる。今年から地域スポーツクラブも13競技に出場。総合開会式は22日午前8時15分から、宇城市のウイングまつばせで開かれる。県中学校体育連盟の各専門部に競技展望を聞いた。（宮﨑達也）

【バレーボール】男子は西合志、岱明に菊鹿、白川が迫る。女子は錦ケ丘と信愛女学院を託麻、富合が追う。

【空手】5月の県大会団体形で男子は合志楓の森、女子は八代一が優勝。団体組手は男子が桜木、女子はマリストが制した。いずれも接戦が予想される。

【新体操】団体は男子は水俣ジュニアのみ、女子は玉名有明、菊池南、錦の3チームが出場。個人は男子5人、女子62人が競う。

【ソフトテニス】団体は男子が人吉一を託麻、天水、阿蘇西原が追う展開か。女子は鶴城を中心に水俣一、水上学園などが上位を狙う。

【テニス】団体は男子が合志、女子は熊本大付が有力か。個人単は男女ともに混戦模様で、複は男子が真和ペア、女子は京陵ペアが優勝候補。

【ラグビー】熊本市大会を制した熊本大付・龍田に東部・帯山・出水が再び挑む。

【弓道】団体男子は山鹿が優勝候補。連覇を狙う九州学院が続く。女子は山鹿、鹿南が有力。

【相撲】団体は6月の県選手権を制した鶴城が筆頭。JKA芦北は地域クラブ勢として初優勝を目指す。

【体操】団体は男子2チーム、女子3チームで競う。個人戦では九州大会出場4枠をめざす。

【ソフトボール】各チームの力が均衡。例年以上に混戦模様だ。

【軟式野球】白川と九州学院を中心に優勝争いが展開されそう。鶴城も面白い存在。

【バスケットボール】男子は帯山、玉名、本渡が有力。女子は鹿南、本渡、松橋の力が拮抗（きっこう）。

【ハンドボール】男子は松橋が一歩リード。出水が追う。女子は鶴城が筆頭で松橋も力がある。

【柔道】男子は九州学院を筆頭に松龍館などが優勝争いに絡みそう。女子は九州学院、鹿本、桜木クラブが優勝候補。

【サッカー】県新人戦優勝のルーテルと準優勝の武蔵ケ丘に、京陵や力合、松橋などが絡むか。

【剣道】団体は男子が県新人大会を制した九州学院と高森が最有力で、女子は尚絅が優勝候補。

【バドミントン】団体は男子が熊本市勢を中心の優勝争いか。女子は八代勢を中心に混戦。

【卓球】団体の男子は八代一の総合力が高い。女子は三和と八代一が中心。

【水泳】男子は山口夏輝（鹿本）と藤本拓真（ウキSS）に注目。女子は鶴山彩絢（アレスト八代）と大田朱莉（マリーン大津）の活躍が期待される。

【陸上】男子は坂口大翔（下益城城南）や山口蓮珠（FirstStep）、平方勇多（本渡）が有力。女子も牛島未來（武蔵ヶ丘）、佐藤鈴音（FirstStep）、杉安一葉（南小国）、松山悠南（荒尾四）と実力者ぞろい。