Emily Blunt wird auf absehbare Zeit keine Filme drehen.

Die ‚Mary Poppins‘-Darstellerin zieht mit ihrem Ehemann John Krasinski die Kinder Hazel (9) und Violet (7) groß. Um sich zukünftig mehr Zeit für ihre Töchter nehmen zu können, will Blunt in diesem Jahr vorerst keine Schauspielengagements mehr annehmen. Im ‚iHeart‘-Podcast ‚Table for Two with Bruce Bozzi‘ erzählte sie zuletzt: „Ich arbeite dieses Jahr nicht. Ich habe letztes Jahr ziemlich viel gearbeitet und mein ältestes Baby ist jetzt neun, also befinden wir uns im letzten Jahr der einstelligen Zahlen.“ Die 40-Jährige wolle zukünftig einfach mehr für ihren Nachwuchs da sein und an Momenten teilnehmen, die „so wichtig sind, wenn sie noch klein sind.“

Insbesondere die alltäglichen kleinen Dinge verpasse man häufig, so Blunt weiter, wenn man andauernd den Großteil seiner Tage an Filmsets verbringe. „Es gibt einfach einige Eckpfeiler in ihrem Tagesablauf, die so wichtig sind, wenn sie noch klein sind. Sie fragen: ‚Weckst du mich auf? Wirst du mich zur Schule bringen? Wirst du mich wieder abholen? Wirst du mich ins Bett bringen?‘ Und ich muss eine Zeit lang einfach für all diese Dinge da sein. Das habe ich ganz tief in mir gespürt.“