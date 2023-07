Hayley Atwell verriet, dass ihr 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'-Cameo-Auftritt eine "frustrierende" Erfahrung für sie gewesen sei.

Die 41-jährige Schauspielerin spielte in dem Film von 2022 die Rolle der Marvel-Figur Peggy Carter, war jedoch überrascht darüber, dass ihr Alter Ego in dem Projekt so schnell von Elizabeth Olsens Scarlet Witch-Charakter getötet wurde.

In einem Interview gegenüber dem 'Happy Sad Confused'-Podcast erklärte der Star: "Ich dachte mir: 'Das ist nicht meine Entscheidung gewesen!' Als sie sagte: 'Das könnte ich den ganzen Tag über machen' und dann sofort von einer Frisbee in zwei Hälften geteilt wurde. Und das Publikum sagte: 'Sie kann das nicht den ganzen Tag über machen. Anscheinend kannst du das nicht, also stehst du dumm da.' Damit steht Peggy nicht wirklich gut da." Hayley spielte eine alternative Version von Carter in Marvels 'What If...?'-Disney+-Serie und fügte hinzu, dass sie bei der Arbeit an der Show mehr Spaß gehabt hätte, als bei ihrem Cameo-Auftritt: "Ich hatte das Gefühl, dass ich in der 'What If...?'-Animationsserie noch viel mehr zu tun gehabt habe. Ich meine, jeder Schauspieler wird Ihnen sagen, dass es großen Spaß macht, praktisch im Pyjama in eine Kabine gehen zu können und eine Animation zu spielen, weil Sie sich auf die Stimme als Instrument und damit auf Ihr wichtigstes performatives Werkzeug konzentrieren ... [im Kontrast dazu] fühlte es sich in 'Strange' wie ein frustrierender Moment an." Im Dezember hatte Atwell zuvor Zweifel an ihrer Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe (MCU) geäußert.