（神奈川）横浜市西区みなとみらいで盗撮の疑い　７月１６日夕方

Published
2023/07/17 08:30 (JST)

神奈川県警によると、１６日午後４時２０分ごろ、横浜市西区みなとみらいの公園で児童への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：緑色長袖シャツ、白色ズボン、黒色マスク、ベージュ色野球帽）

■実行者の言動や状況
・児童にスマートフォンを向けた。

■現場付近の施設
・みなとみらい駅［横浜高速鉄道］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、桜木町駅［ＪＲ・横浜市交通局］、新高島駅［横浜高速鉄道］、高島町駅［横浜市交通局］など

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