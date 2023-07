Nicole Kidman ist es egal, was die Leute über ihren Sinn für Mode denken.

Die 56-jährige australische Schauspielerin sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen, als sie das Cover der jährlichen Hollywood-Ausgabe der 'Vanity Fair' in einem gewagten Ensemble mit einem superkurzen Miu-Miu-Minirock und einem dazu passenden Crop-Top zierte - ihr Outfit spaltete die Fans und zog online Kritik auf sich.

Zu ihrem umstrittenen Look sagte Nicole dem australischen Magazin 'Stellar', dass sie in Sachen Mode gerne Risiken eingeht und nicht über die Konsequenzen nachdenkt: "Ich treffe die wahllosesten, verrücktesten Entscheidungen. Ich nenne sie 'Teenager-Entscheidungen', weil ich einfach nie an die Konsequenzen denke. Ein Teil meines Gehirns denkt einfach nicht auf diese Weise. Ich denke einfach: 'Oh, das ziehe ich an; es erinnert mich an meine Schuluniform.' Oder: 'Oh mein Gott, ja, das würde ich gerne tun.' Ich versuche, in diesem Zustand zu bleiben, weil ich glaube, dass man sonst Angst bekommt oder sich Sorgen macht."

Die vierfache Mutter, die mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise die Adoptivkinder Isabella (30) und Connor (28) sowie mit Ehemann Keith Urban die Töchter Sunday Rose (15) und Faith Margaret (13) hat, gibt zu, dass sie ihr Bestes tut, um den Hass auf ihren abenteuerlichen Stil auszublenden, damit er sie nicht davon abhält, mutige Entscheidungen zu treffen. "Sagen Sie es mir nicht, ich will es wirklich nicht wissen. Es würde mich davon abhalten, das zu tun, was ich tun will. Es gibt Zeiten, in denen man Dinge hört und denkt: 'Oh, mein Gott, das ist wirklich verletzend. […] Aber gleichzeitig versuche ich wirklich, in meinen Entscheidungen frei zu bleiben, weil man sich sonst, bevor man es merkt, verschließt und keinen Schritt mehr machen kann. Und ich würde es hassen, wenn das meinen Töchtern passieren würde. Ich würde es hassen, wenn es jemandem, den ich liebe, passieren würde. Ich möchte für mich selbst, dass ich einfach weitermache", so die Oscar-Preisträgerin.