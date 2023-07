Rita Ora war „gebrochen“, nachdem sie berühmt geworden war.

Die 32-jährige Popsängerin, die bereits als Teenager unter Panikattacken litt, wurde emotional, als sie sich an ihre Karrierekatastrophen erinnerte, in denen sie fast alles verloren hätte. In Steven Bartletts Podcast ‚Diary of a CEO‘ sagte sie unter Tränen: „Ich war auf einer Achterbahnfahrt und lebte meinen Traum, aber wenn ich dann aufwachte, war es still und es fühlte sich nicht gut an. Ich hatte das Gefühl, arbeiten zu müssen, um mich zu beweisen. Ich war eine naive junge Träumerin und genau das sollte man in diesem Alter sein.“

Die ‚Praising You‘-Hitmacherin, die 2012 zum ersten Mal bekannt wurde, als sie auf DJ Freshs Chartstürmer ‚Hot Right Now‘ zu hören war, kämpfte mit dem Druck, ständig Hits zu haben. Auf die Frage, was schiefgelaufen sei, sagte sie: „Bestimmte Dinge haben sich nicht so positioniert, wie man es sich gewünscht hat, oder es wurden Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht richtig waren. Es wurden Fehler gemacht.“ Die ‚Anywhere‘-Sängerin „hatte solche Angst“ davor, dass jede ihrer Bewegungen beobachtet und beurteilt würde. Rita fuhr fort: „Ich fühle mich kaputt. Es gab mir das Gefühl, dass alles, was ich getan hatte, bald verschwinden würde, und brachte mich zurück zu der Angst, alles zu verlieren.“