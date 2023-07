Britney Spears wird ihren zweiten Song seit dem Ende der Vormundschaft veröffentlichen, ‚Mind Your Business‘ mit will.i.am.

Der Black Eyed Peas-Star, der bereits dreimal mit der Pop-Ikone zusammengearbeitet hat, ging auf Twitter, um ihre neue Melodie anzukündigen.

Will teilte einen Clip von einer Zeile aus ihrem vorherigen Hit ‚Scream and Shout‘ aus dem Jahr 2012, in dem er sagt: „Du rockst jetzt mit will.i.am...“ Britney fügt hinzu: „Und Britney, Bitch.“ Ein paar Sekunden später fügt sie jedoch den neuen Text hinzu: „Mind your business, bitch.“ Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Bitch.“ Es scheint eine Anlehnung an all die Spekulationen um ihr Leben und ihre Gesundheit zu sein, nachdem die 41-jährige Sängerin die Kontrolle über ihr millionenschweres Vermögen sowie verschiedene Aspekte ihres Lebens und ihrer Karriere wiedererlangte, als eine von ihrer Familie verwaltete Vormundschaftsvereinbarung im Jahr 2021 beendet wurde.

Will betitelte den Beitrag mit den Worten: „UH OH!! Du rockst jetzt JETZT mit http://will.i.am und @britneyspears ...#MINDyourBUSINESS. (sic)“ Das Duo tat sich erstmals 2011 auf ‚Big Fat Bass‘ für Britneys LP ‚Femme Fatale‘ zusammen, ‚Scream and Shout‘ folgte ein Jahr später. Das Studio-Genie will.i.am produzierte auch das Album ‚Britney Jean‘ der ‚Lucky‘-Sängerin aus dem Jahr 2013 mit dem Britney-Klassiker ‚Work Bitch‘.