Michael B. Jordan hat zugegeben, dass er es liebt, Szenen ohne Hemd zu filmen.

Der 36-jährige Star hat das Ausziehen auf der Leinwand als „ein Plus in meinem Leben und in meiner Karriere“ bezeichnet, da er darauf bestand, dass er die Vorteile nutzen möchte, in seiner „körperlichen Blütezeit“ zu sein.

Der Star sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Wir werden nur einmal in diesem Alter sein und die Fähigkeit haben, diese Rollen zu spielen, körperlich zu sein und das Hemd auszuziehen. Ich bin gerade in diesem Moment in meiner körperlichen Blütezeit. Also dachte ich, ja, ich werde das ausnutzen.“ Der ‚Creed III‘-Schauspieler gestand jedoch, dass er nicht als jemand dargestellt werden möchte, der nur dafür bekannt ist, seinen Körper auf der Leinwand zu zeigen. Er fügte hinzu: „In letzter Zeit habe ich angefangen, wirklich über die Zukunft nachzudenken und davon zu träumen und zu überlegen, welche Rollen ich spielen und in welche Richtung ich gehen möchte. Also gab es Momente, in denen ich lieber einen Anzug als ein Tanktop anziehen wollte. Vielleicht ein Hemd über einem taillierten Tanktop, weißt du, was ich meine? Mein Team und ich haben wirklich großartige Arbeit geleistet, um strategisch herauszufinden, wann es gut ist, sexy zu sein, oder wann es wirklich cool ist, einfach nur zu chillen und ein paar Jogginghosen und ein T-Shirt anzuziehen.“

Michael ging auch auf seine Motivation ein, wenn es darum geht, in Topform zu bleiben, und wies auf einen lebenslangen Wettbewerbsdrang hin. Er fügte hinzu: „Das war die erste Triebfeder für mich als junger Mensch. Dann fängt man an zu erkennen, wie alles andere zu seiner Gesundheit beiträgt, von dem, was man isst und was man seinem Körper zuführt.“ Michael hatte zuvor über die Ernennung zum ‚Sexiest Man Alive‘ des PEOPLE-Magazins nachgedacht und die Ehrung aufgrund der Reaktion seiner Freunde als „Geschenk und Fluch“ bezeichnet. Er erzählte ‚Live with Kelly and Ryan‘: „Für alle meine Freunde ist es nur eine Zielscheibe auf meinem Rücken, weißt du? Die Gruppenchats, ich meine, all die Memes und die GIFs – sie haben einfach Spaß daran, mich damit aufzuziehen.“