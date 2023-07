Queen Latifah ist „überrascht“, die erste Rapperin gewesen zu sein, die jemals in das National Recording Registry aufgenommen wurde.

Die 53-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Dana Elaine Owens heißt, veröffentlichte 1989 ihr Debütalbum ‚All Hail the Queen‘ und im April 2023 wurde bekannt gegeben, dass sie der Organisation beitreten wird, die Platten anerkennt, die „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam sind und/oder das Leben in den Vereinigten Staaten informieren oder widerspiegeln“.

Die Sängerin gab aber auch zu, dass sie noch nicht wirklich die Gelegenheit hatte, über diese Leistung nachzudenken. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte sie: „Es ist verrückt. Ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit die Gelegenheit hatte, mich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Meine Gedanken waren an so vielen Orten, aber als die Plakette zu mir nach Hause kam, schaute ich sie mir an und dachte: ‚Wow... Das ist Geschichte. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte.“ Sie fügte hinzu: „Aber ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich die erste Frau bin. Hip-Hop ist einfach zu groß, und so viele kamen vor mir. Vielen Dank an sie, dass sie mich inspiriert und in die Lage versetzt haben, das hier zu tun.“

Neben der Platte des ‚Hairspray‘-Stars werden auch Madonnas Popklassiker ‚Like a Virgin‘ und Mariahs festlicher Hit ‚All I Want for Christmas Is You‘ in das National Recording Registry der Library of Congress aufgenommen, zusammen mit Daddy Yankees ‚Gasolina‘ und dem Thema aus dem Videospiel Super Mario Bros.