日本時間7月19日、大谷翔平が所属するエンゼルスは引き続きヤンキースと対戦。悲願のポストシーズン進出に向けて、３連戦の初戦では劇的なサヨナラ勝ちを収めたが、その勢いを維持することはできるだろうか。３試合連続アーチ中の大谷の一発にも期待したい。
スターティングメンバー
ヤンキース
先発ピッチャー：ドミンゴ・ヘルマン 5勝5敗 防御率 4.32 奪三振92
1. オスワルド・ペラザ （三）
2. グレイバー・トーレス（二）
3. ジャンカルロ・スタントン（右）
4. アンソニー・リゾ（DH）
5. DJ ルメイヒュー（一）
6. ハリソン・ベイダー（中）
7. アイザイア・カイナー＝ファレファ（左）
8. カイル・ヒガシオカ（捕）
9. アンソニー・ボルピー（遊）
エンゼルス
先発ピッチャー：パトリック・サンドバル 4勝7敗 防御率 4.41 奪三振70
1. ザック・ネト（遊）
2. 大谷 翔平 （DH）
3. ミッキー・モニアック（中）
4. テイラー・ウォード（左）
5. マイク・ムスタカス（三）
6. マット・サイス（捕）
7. ハンター・レンフロー （右）
8. トレイ・キャベッジ（一）
9. マイケル・ステファニック（二）
10:38試合開始予定