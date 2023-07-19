日本時間7月19日、大谷翔平が所属するエンゼルスは引き続きヤンキースと対戦。悲願のポストシーズン進出に向けて、３連戦の初戦では劇的なサヨナラ勝ちを収めたが、その勢いを維持することはできるだろうか。３試合連続アーチ中の大谷の一発にも期待したい。

スターティングメンバー

ヤンキース

先発ピッチャー：ドミンゴ・ヘルマン 5勝5敗 防御率 4.32 奪三振92

1. オスワルド・ペラザ （三）

2. グレイバー・トーレス（二）

3. ジャンカルロ・スタントン（右）

4. アンソニー・リゾ（DH）

5. DJ ルメイヒュー（一）

6. ハリソン・ベイダー（中）

7. アイザイア・カイナー＝ファレファ（左）

8. カイル・ヒガシオカ（捕）

9. アンソニー・ボルピー（遊）

エンゼルス

先発ピッチャー：パトリック・サンドバル 4勝7敗 防御率 4.41 奪三振70

1. ザック・ネト（遊）

2. 大谷 翔平 （DH）

3. ミッキー・モニアック（中）

4. テイラー・ウォード（左）

5. マイク・ムスタカス（三）

6. マット・サイス（捕）

7. ハンター・レンフロー （右）

8. トレイ・キャベッジ（一）

9. マイケル・ステファニック（二）

10:38試合開始予定