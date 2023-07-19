米国地質調査所(USGS)によると、日本時間7月19日09:22頃、エルサルバドル付近を震源とするM6.5の地震が発生しました。【7月19日11:00現在、レスキューナウまとめ】n n 【発生事象】(USGS)n 震源地：エルサルバドル付近(北緯12.8度 西経88.1度)n 近隣都市の方角・距離：n 北 43.3 kmにインティプカ(エルサルバドル ラ・ウニオン県)n 北北東 65.8 kmにラ・ウニオン(エルサルバドル ラ・ウニオン県)n 北北西 67.8 kmにサン・ラファエル・オリエンテ(エルサルバドル サン・ミゲル県)n 北北西 69.2 kmにウスルタン(エルサルバドル ウスルタン県)n 北西 69.5 kmにプエルト・エル・トリウンフォ(エルサルバドル ウスルタン県)n n 発生日時(日本時間)：7月19日09:22頃n 震源の深さ：69.7kmn 地震の規模：M6.5n n ■基礎データn エルサルバドル共和国n 人口：約649万人n 首都：サンサルバドルn 在留邦人数：142人(外務省発表)