（茨城）つくばみらい市陽光台で声かけ　７月２１日昼過ぎ

Published
2023/07/21 14:56 (JST)

茨城県警によると、２１日午後１時３０分ごろ、つくばみらい市陽光台で小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小太り、灰色Ｔシャツ、サングラス、マスク、赤色セダン車）

■実行者の言動や状況
・下校途中の児童に声をかけた。
・「お菓子を買ってあげるから、あっちに行こう」

■現場付近の施設
・みらい平駅［首都圏新都市鉄道］、陽光台小学校、富士見ケ丘小学校、茨城ゴルフ倶楽部、常磐自動車道

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