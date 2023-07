Creed kommen zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder zusammen.

Die ‚My Sacrifice‘-Rocker – bestehend aus Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall und Scott Phillips – sind seit Dezember 2012 nicht mehr zusammen aufgetreten, kehren aber nächstes Jahr auf die Bühne zurück.

Am Mittwoch (19. Juli) verkündete die Band: „Creed Nation, das Warten hat ein Ende! Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir uns auf der Summer of '99-Kreuzfahrt wiedersehen werden, die vom 18. bis 22. April 2024 an Bord der Norwegian Pearl von Miami, FL, nach Nassau, Bahamas, segelt.“ Auf der Kreuzfahrt sollen auch „ganz besondere Gäste“ wie 3 Doors Down zu sehen sein. Der Rest des Line-ups umfasst Buckcherry, Tonic, Vertical Horizon, Fuel, The Verve Pipe, Tantric, Dishwalla, Veruca Salt-Mitglied Louise Post und Nine Days.

Außerdem deuteten Creed zuletzt an, bereits andere Pläne zu schmieden, die auf weitere Tourdaten in der Zukunft hindeuten könnten. Die Musiker fügten hinzu: „Wir haben noch viel mehr auf Lager...“ Die Band löste sich ursprünglich 2004 auf, als Scott App eine Solokarriere startete, während Brian, Mark und Scott Phillips mit Myles Kennedy Alter Bridge gründeten. 2009 kamen sie wieder zusammen und traten zuletzt vor über 10 1/2 Jahren zusammen auf. Ihr letztes Album ‚Full Circle‘ erschien ebenfalls im Jahr 2009, während ihre anderen Alben – ‚My Own Prison‘ von 1997, ‚Human Clay‘ von 1999 und ‚Weathered‘ von 2001 – Hits wie ‚With Arms Wide Open‘, ‚One Last Breath‘ und ‚Higher‘ hervorbrachten.